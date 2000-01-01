Семенова (Морозова) Варвара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Морозова) Варвара Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1913

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Егор Васильевич

Мать: Морозова Екатерина

Рождение ребёнка
1907

Сын: Семенов Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Семенов Тихон Дорофеевич

Рождение ребёнка
06.06.1909

Дочь: Хмелевская Елена Тихоновна

Отец ребёнка: Семенов Тихон Дорофеевич

Курская обл., Черемисиновский р-н., с Поляна
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Семенов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Семенов Тихон Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Тихоновна

Отец ребёнка: Семенов Тихон Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Козьма Тихонович

Отец ребёнка: Семенов Тихон Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотя Тихоновна

Отец ребёнка: Семенов Тихон Дорофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Тихон Дорофеевич

Смерть
Около 1913
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