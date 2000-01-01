Семенова (Морозова) Варвара Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1913
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Егор Васильевич
Мать: Морозова Екатерина
Рождение ребёнка
1907
Сын: Семенов Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Семенов Тихон Дорофеевич
Рождение ребёнка
06.06.1909
Дочь: Хмелевская Елена Тихоновна
Отец ребёнка: Семенов Тихон Дорофеевич
Курская обл., Черемисиновский р-н., с Поляна
Рождение ребёнка
Около 1911
Отец ребёнка: Семенов Тихон Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Тихоновна
Отец ребёнка: Семенов Тихон Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семенов Тихон Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотя Тихоновна
Отец ребёнка: Семенов Тихон Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1913