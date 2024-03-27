Фатхиев Нурлыгилим Фатхетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхиев Нурлыгилим Фатхетдинович

Место рождения

Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран

Дата рождения

27.11.1919

Дата смерти

06.06.1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1919

Отец: Фатхетдин

Мать: Нурлыходэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гайнединова) (Фатхиева) Энже

Мать ребёнка: Фатхиева (Фатхиева) Махикамал

Военная награда
Неизвестно
Фатхиев Нурлыгилем Фатхиевич Ст. лейтенант __.__.1919 Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран. Сводная картотека Перечень наград 24.09.1944 Орден Красной Звезды 18.01.1945 Орден Отечественной... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатхиева (Фатхиева) Махикамал

Рождение ребёнка
29.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатхиева (Фатхиева) Махикамал

Смерть
06.06.1966

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