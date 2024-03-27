Фатхиев Нурлыгилим Фатхетдинович
Место рожденияТатарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран
Дата рождения27.11.1919
Дата смерти06.06.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гайнединова) (Фатхиева) Энже
Мать ребёнка: Фатхиева (Фатхиева) Махикамал
Военная награда
Неизвестно
Фатхиев Нурлыгилем Фатхиевич Ст. лейтенант __.__.1919 Татарская АССР, Муслюмовский р-н, д. Тат. Шуран. Сводная картотека Перечень наград 24.09.1944 Орден Красной Звезды 18.01.1945 Орден Отечественной... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатхиева (Фатхиева) Махикамал
Рождение ребёнка
29.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатхиева (Фатхиева) Махикамал
Смерть
06.06.1966