Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Пажитнов Иван Космич
Пажитнов Иван Космич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1827
Пол
Мужской
Отец
Пажитнов Косма Васильевич
1802 г.р.
Мать
Пажитнова Ольга
1801 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Пажитнов Косма Васильевич
Мать:
Пажитнова Ольга
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия