Пажитнов Иван Космич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пажитнов Иван Космич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Пажитнов Косма Васильевич

Мать: Пажитнова Ольга

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