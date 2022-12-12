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Данилов Иван Филимонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1871

Дата смерти

12.12.1933

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1871

Отец: Филимон Данилов

Мать: Домна Антонова

Рождение ребёнка
31.01.1910 ст.

Дочь: Данилова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Анна Степанова

Кожла, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.12.1919 ст.

Сын: Данилов Николай Иванович

Мать ребёнка: Данилова Агафья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Агафья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросиния Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Степанова

Смерть
12.12.1933
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