Данилов Иван Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1871
Дата смерти12.12.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1871
Отец: Филимон Данилов
Мать: Домна Антонова
Рождение ребёнка
31.01.1910 ст.
Дочь: Данилова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Анна Степанова
Кожла, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.12.1919 ст.
Мать ребёнка: Данилова Агафья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Агафья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросиния Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Степанова
Смерть
12.12.1933