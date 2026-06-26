Княгиня Львова (Иевлева) ЕКАТЕРИНА НИКИТИЧНА Около 1735 — найти родственников по фамилии на Familio

Княгиня Львова (Иевлева) ЕКАТЕРИНА НИКИТИЧНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась Около 1735

умерла Неизвестно

Супруги
Князь Львов СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ1735 г.р.
Дети
Князь Львов ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ1771 г.р.
Князь Львов ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ06.07.1775 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1754

Муж: Князь Львов СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1771

Сын: Князь Львов ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ

Отец ребёнка: Князь Львов СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
06.07.1775

Сын: Князь Львов ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ

Отец ребёнка: Князь Львов СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ

Смерть
Неизвестно

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