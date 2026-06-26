Княгиня Львова (Иевлева) ЕКАТЕРИНА НИКИТИЧНА
женский, родилась Около 1735
умерла Неизвестно
Супруги
Князь Львов СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ1735 г.р.
Дети
Князь Львов ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ1771 г.р.
Князь Львов ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ06.07.1775 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1754
Рождение ребёнка
1771
Сын: Князь Львов ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ
Отец ребёнка: Князь Львов СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
06.07.1775
Сын: Князь Львов ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ
Отец ребёнка: Князь Львов СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ
Смерть
Неизвестно