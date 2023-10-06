Ярмак (Коломиченко) Наталия Силовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1888
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.10.1908
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1909
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Ярмак Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
15.12.1910
Отец ребёнка: Ярмак Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
27.07.1913
Отец ребёнка: Ярмак Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
22.12.1917
Дочь: Ярмак Анастасия Игнатьевна
Отец ребёнка: Ярмак Игнатий Филиппович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно