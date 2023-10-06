Ярмак (Коломиченко) Наталия Силовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмак (Коломиченко) Наталия Силовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1888

Отец: Коломиченко Сила Яковлевич

Мать: Коломиченко Стефанида Ефремовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.10.1908

Муж: Ярмак Игнатий Филиппович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1909

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Ярмак Игнатий Филиппович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.12.1910

Сын: Ярмак Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Ярмак Игнатий Филиппович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.07.1913

Сын: Ярмак Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Ярмак Игнатий Филиппович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1917

Дочь: Ярмак Анастасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Ярмак Игнатий Филиппович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черняховка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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