Голев Ануфрий Филимонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти21.02.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Голев Филимон Тимофеев
Мать: Настасья Тимофеева
Бракосочетание
26.09.1809
Ф. 1469 Оп. 1 Д. 2 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1806-1820
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Костекова Устинья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Анна Ануфриева
Мать ребёнка: Костекова Устинья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Голев Игнат Ануфриев
Мать ребёнка: Костекова Устинья Никифорова
Смерть
21.02.1841
Ф. 3 Оп. 15 Д. 236 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т:2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1841