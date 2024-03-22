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Голев Ануфрий Филимонов

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

21.02.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Голев Филимон Тимофеев

Мать: Настасья Тимофеева

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.09.1809

Жена: Костекова Устинья Никифорова

Ф. 1469 Оп. 1 Д. 2 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1806-1820
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Голев Матвей Ануфриев

Мать ребёнка: Костекова Устинья Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Анна Ануфриева

Мать ребёнка: Костекова Устинья Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Голев Игнат Ануфриев

Мать ребёнка: Костекова Устинья Никифорова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
21.02.1841
Ф. 3 Оп. 15 Д. 236 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т:2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1841
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