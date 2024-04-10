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Кугергин Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1976

Отец: Кужнуров Виктор Арсентьевич

Мать: Кугергина Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кугергина (Яманаева) Жанна Валентиновна

Рождение ребёнка
15.11.1999

Дочь: Кугергина Валерия Александровна

Мать ребёнка: Кугергина (Яманаева) Жанна Валентиновна

Рождение ребёнка
12.01.2007

Дочь: Кугергина Ульяна Александровна

Мать ребёнка: Кугергина (Яманаева) Жанна Валентиновна

Рождение ребёнка
04.02.2014

Дочь: Кугергина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Кугергина (Яманаева) Жанна Валентиновна

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