Кугергин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1999
Дочь: Кугергина Валерия Александровна
Мать ребёнка: Кугергина (Яманаева) Жанна Валентиновна
Рождение ребёнка
12.01.2007
Дочь: Кугергина Ульяна Александровна
Мать ребёнка: Кугергина (Яманаева) Жанна Валентиновна
Рождение ребёнка
04.02.2014
Дочь: Кугергина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Кугергина (Яманаева) Жанна Валентиновна