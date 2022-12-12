Карпец Михаил Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпец Михаил Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1953

Сын: Карпец Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Карпец Евдокия Ивановна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.08.1955

Дочь: Костина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Карпец Евдокия Ивановна

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