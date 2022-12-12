Карпец Михаил Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1953
Мать ребёнка: Карпец Евдокия Ивановна
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.08.1955
Дочь: Костина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Карпец Евдокия Ивановна