Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1802 ст.
Сын: Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1804 ст.
Дочь: Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1806 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1807 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1809 ст.
Сын: Семён Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L969-QK4G?i=608&cat=748423
Рождение ребёнка
18.04.1813 ст.
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1818 ст.
Сын: Илья Иванович
Отец ребёнка: Яков Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8969-Y3QP?i=293&cc=5000050&cat=748423
Рождение ребёнка
15.06.1820
Дочь: Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L969-13V6?i=42&cc=5000050&cat=748423
Смерть
Неизвестно