Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1802 ст.

Сын: Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
05.09.1804 ст.

Дочь: Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1806 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1807 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1809 ст.

Сын: Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L969-QK4G?i=608&cat=748423
Рождение ребёнка
18.04.1813 ст.

Сын: Дроздов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1818 ст.

Сын: Илья Иванович

Отец ребёнка: Яков Иванович

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8969-Y3QP?i=293&cc=5000050&cat=748423
Рождение ребёнка
15.06.1820

Дочь: Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L969-13V6?i=42&cc=5000050&cat=748423
Смерть
Неизвестно

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