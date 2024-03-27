Салимгареев Шихабетдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салимгарей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салимгареева Фатиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Салимгареева Фатиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варисова Гульминнавар
Мать ребёнка: Салимгареева Фатиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салимгареева Фатиха
Рождение ребёнка
05.01.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салимгареева Фатиха
Смерть
Неизвестно