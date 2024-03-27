Салимгареев Шихабетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгареев Шихабетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салимгарей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгареева Фатиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгареев Нурмухаммад

Мать ребёнка: Салимгареева Фатиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варисова Гульминнавар

Мать ребёнка: Салимгареева Фатиха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салимгареева Фатиха

Рождение ребёнка
05.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгареева Фатиха

Смерть
Неизвестно

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