Шабалин Алексей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалин Алексей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.04.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.04.2011
Зерноград, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
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