Шабалин Алексей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.04.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.04.2011