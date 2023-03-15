Соколова (Кураева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Кураева) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.2003

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьев (соколов) Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
28.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев (соколов) Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев (соколов) Алексей Владимирович

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