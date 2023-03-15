Соколова (Кураева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.2003
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьев (соколов) Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
28.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев (соколов) Алексей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно