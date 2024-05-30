Литовченко Гороховец Татьяна Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.84
Дочь: Гороховец Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Гороховец Михаил Петрович
Рождение
17.06.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гороховец Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Гороховец Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гороховец Станислав Михайлович
Отец ребёнка: Гороховец Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гороховец Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Гороховец Михаил Петрович