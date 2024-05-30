Литовченко Гороховец Татьяна Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литовченко Гороховец Татьяна Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.84

Дочь: Гороховец Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Гороховец Михаил Петрович

Рождение
17.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гороховец Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Гороховец Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гороховец Станислав Михайлович

Отец ребёнка: Гороховец Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гороховец Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Гороховец Михаил Петрович

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