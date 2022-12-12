Вахина (Юдина) Таисия Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.10.1913
Дата смерти29.05.1985
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1913
Отец: Юдин Андрей Арсениевич
Устькулойская Благовещенская церковь Вельского уезда Вологодской области
Бракосочетание
27.06.1937
Левшинский поселковый Совет Пермский край Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1941
Дочь: Петраковская Алла Алексеевна
Отец ребёнка: Вахин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.04.1942
Дочь: Истомина Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Вахин Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
1943
Рождение ребёнка
22.03.1945
Дочь: Пономарёва Нелли Алексеевна
Отец ребёнка: Вахин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.08.1953
Дочь: Стожкова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Вахин Алексей Дмитриевич
Смерть
29.05.1985