Вахина (Юдина) Таисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахина (Юдина) Таисия Андреевна

Вахина (Юдина) Таисия Андреевна

avatar

Место рождения

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд

Дата рождения

08.10.1913

Дата смерти

29.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1913

Отец: Юдин Андрей Арсениевич

Мать: Юдина Александра Петровна

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Устькулойская Благовещенская церковь Вельского уезда Вологодской области
Бракосочетание
27.06.1937

Муж: Кузнецов Алексей Павлович

Левшинский поселковый Совет Пермский край Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1941

Дочь: Петраковская Алла Алексеевна

Отец ребёнка: Вахин Алексей Дмитриевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.04.1942

Дочь: Истомина Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Вахин Алексей Дмитриевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
1943

Муж: Вахин Алексей Дмитриевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.03.1945

Дочь: Пономарёва Нелли Алексеевна

Отец ребёнка: Вахин Алексей Дмитриевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.08.1953

Дочь: Стожкова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Вахин Алексей Дмитриевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
29.05.1985
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close