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Косенко Сергей Елизарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1896

Сын: Косенко Гавриил Сергеевич

Мать ребёнка: Косенко Александра Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.06.1897

Сын: Косенко Терентий Сергеевич

Мать ребёнка: Косенко Александра Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.09.1898

Сын: Косенко Аким Сергеевич

Мать ребёнка: Косенко Александра Ивановна

Святославка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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