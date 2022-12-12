Косенко Сергей Елизарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1896
Сын: Косенко Гавриил Сергеевич
Мать ребёнка: Косенко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1897
Сын: Косенко Терентий Сергеевич
Мать ребёнка: Косенко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1898
Мать ребёнка: Косенко Александра Ивановна
Святославка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно