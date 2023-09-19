Шестаков Антон Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Антон Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Матрена Антоновна

Мать ребёнка: (Шестакова) Елена Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: (Шестакова) Елена Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Леонтий Антонович

Мать ребёнка: (Шестакова) Елена Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шестакова) Елена Никитична

Смерть
Неизвестно

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