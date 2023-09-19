Шестаков Антон Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шестаков Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Матрена Антоновна
Мать ребёнка: (Шестакова) Елена Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: (Шестакова) Елена Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Леонтий Антонович
Мать ребёнка: (Шестакова) Елена Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно