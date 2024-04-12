Богачёва (Кузнецова) Агриппина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачёва (Кузнецова) Агриппина Илларионовна

Место рождения

Куребино, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Около 1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.

Отец: Кузнецов Илларион

Мать: Кузнецова Мать

Куребино, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Муж: Богачёв Василий Алексеевич

Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Место жительства
Около 1909 ст.
Новолаврово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Восприемник
25.03.1910 ст.
Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1910 ст.

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Богачёв Василий Алексеевич

Новолаврово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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