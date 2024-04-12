Богачёва (Кузнецова) Агриппина Илларионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.
Отец: Кузнецов Илларион
Мать: Кузнецова Мать
Бракосочетание
10.02.1908 ст.
Место жительства
Около 1909 ст.
Восприемник
25.03.1910 ст.
Рождение ребёнка
10.06.1910 ст.
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Богачёв Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно