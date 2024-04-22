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Кабанов Алексей Васильевич

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

11.05.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1904 ст.

Отец: Кабанов Василий Иванович

Мать: Кабанова Татьяна Алексеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
11.05.1904 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.05.1925 ст.

Дочь: Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Кабанова Пелагея Тимофеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.07.1926 ст.

Дочь: Кабанова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Кабанова Пелагея Тимофеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.07.1928

Сын: Кабанов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Кабанова Пелагея Тимофеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Место рождения: Рузская городская больница
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Пелагея Тимофеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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