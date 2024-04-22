Кабанов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.05.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1904 ст.
Крещение
11.05.1904 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.05.1925 ст.
Дочь: Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Кабанова Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.07.1926 ст.
Дочь: Кабанова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Кабанова Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.07.1928
Мать ребёнка: Кабанова Пелагея Тимофеевна
Место рождения: Рузская городская больница
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно