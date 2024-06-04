Покрышкина Наталья Титова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1855
Сын: Покрышкин Василий Васильев
Отец ребёнка: Покрышкин Василий Аввакумов
Смерть
После 1858