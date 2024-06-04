Покрышкина Наталья Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина Наталья Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Василий Аввакумов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1855

Сын: Покрышкин Василий Васильев

Отец ребёнка: Покрышкин Василий Аввакумов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

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