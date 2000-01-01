Придаляк Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1907 ст.
Сын: Придаляк Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Придаляк Тимофей Филимонович
Запись о рождении сделана в метрической книге Косьма-Дамиановской церкви села Люджа Ахтырского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно