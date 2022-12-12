Залиха Ибраева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Ибрай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тимерша Батыршин
Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Файруша Батыршин
Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Хабибзямал Батыршина
Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Асхапзямал Батыршина
Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов
Рождение ребёнка
1861
Сын: Батыршин Габбас Батыршович
Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов
Рождение ребёнка
1864
Сын: Батыршин Гильфанитдин Батыршович
Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батырша Бикмухаметов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильбизямал Батыршина
Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батырша Бикмухаметов
Место жительства
Неизвестно