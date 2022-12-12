Залиха Ибраева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залиха Ибраева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ибрай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Тимерша Батыршин

Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Файруша Батыршин

Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Хабибзямал Батыршина

Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Асхапзямал Батыршина

Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Сын: Батыршин Габбас Батыршович

Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1864

Сын: Батыршин Гильфанитдин Батыршович

Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батырша Бикмухаметов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильбизямал Батыршина

Отец ребёнка: Батырша Бикмухаметов

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батырша Бикмухаметов

Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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