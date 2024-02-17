Patrina (Bateneva) Fekla
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Batenev Pavel
Мать: Ustinia
Бракосочетание
1936
Муж: Patrin Kharlampiy
Рождение ребёнка
07.12.1938
Дочь: Selyukova Klavdia
Отец ребёнка: Patrin Kharlampiy
Рождение ребёнка
11.09.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка, не работала
Смерть
Неизвестно