Patrina (Bateneva) Fekla — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Patrina (Bateneva) Fekla

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1918 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Batenev Pavel

Мать: Ustinia

Бракосочетание
1936

Муж: Patrin Kharlampiy

Рождение ребёнка
07.12.1938

Дочь: Selyukova Klavdia

Отец ребёнка: Patrin Kharlampiy

Рождение ребёнка
11.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Patrin Kharlampiy

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Patrin Kharlampiy

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Patrin Kharlampiy

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка, не работала
Смерть
Неизвестно
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