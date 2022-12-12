Громыко Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громыко Андрей Андреевич

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Место рождения

д. Старые Громыки, Гомельский уезд Могилёвской губернии

Дата рождения

18.07.1909

Дата смерти

02.07.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Старые Громыки, Гомельский уезд Могилёвской губернии
Место жительства
С 1909
д. Старые Громыки, Гомельский уезд Могилёвской губернии
Смерть
02.07.1989
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1989
Москва, город федерального значения Москва
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