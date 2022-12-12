Громыко Андрей Андреевич
Место рожденияд. Старые Громыки, Гомельский уезд Могилёвской губернии
Дата рождения18.07.1909
Дата смерти02.07.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Старые Громыки, Гомельский уезд Могилёвской губернии
Место жительства
С 1909
д. Старые Громыки, Гомельский уезд Могилёвской губернии
Смерть
02.07.1989
Место жительства
По 1989