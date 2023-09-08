Ведерникова (Трапезникова) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведерников Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ведерников Николай Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведерников Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Ведерников Николай Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно