Ведерникова (Трапезникова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова (Трапезникова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трапезников Григорий Семёнович

Мать: Трапезникова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Николай Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ведерников Николай Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Ведерников Николай Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Николай Иосифович

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