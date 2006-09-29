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Волынин Кирилл Александрович
Волынин Кирилл Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.2006
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Волынина Марина Поликарповна
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2006
Отец: не указан
Мать:
Волынина Марина Поликарповна
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