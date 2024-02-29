Уманская Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1974
Рождение ребёнка
09.01.1999
Дочь: Уманская Ксения Вячеславовна
Отец ребёнка: Уманский Вячеслав Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.02.2006
Дочь: Уманская Елизавета Вячеславовна
Отец ребёнка: Уманский Вячеслав Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно