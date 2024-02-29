Уманская Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУманская Ирина Сергеевна

Уманская Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1974

Отец: Лоханков Сергей Валентинович

Мать: Лоханкова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
09.01.1999

Дочь: Уманская Ксения Вячеславовна

Отец ребёнка: Уманский Вячеслав Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.02.2006

Дочь: Уманская Елизавета Вячеславовна

Отец ребёнка: Уманский Вячеслав Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уманский Вячеслав Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close