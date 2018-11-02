Львов Георгий Евгеньевич
Место рожденияДрезден, Германия
Дата рождения02.11.1861
Дата смерти07.03.1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Дрезден, Германия
Место жительства
С 1861
Место жительства
С 1871
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1918
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
С 1918
Париж
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.03.1925
Париж