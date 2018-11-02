Львов Георгий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львов Георгий Евгеньевич

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Место рождения

Дрезден, Германия

Дата рождения

02.11.1861

Дата смерти

07.03.1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Дрезден, Германия
Место жительства
С 1861
Поповка, город Алексин, Тульская область
Место жительства
С 1871
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1918
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
С 1918
Париж
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Поповка, город Алексин, Тульская область
Смерть
07.03.1925
Париж
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