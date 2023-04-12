Погодина Ефимия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогодина Ефимия Никифоровна

Погодина Ефимия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1768

Муж: Погодин Елисей Васильевич

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Погодин Мануил (Максим) Елисеевич

Отец ребёнка: Погодин Елисей Васильевич

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Антон Елисеевич

Отец ребёнка: Погодин Елисей Васильевич

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Ларион Елисеевич

Отец ребёнка: Погодин Елисей Васильевич

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close