Погодина Ефимия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1768
Рождение ребёнка
1775
Сын: Погодин Мануил (Максим) Елисеевич
Отец ребёнка: Погодин Елисей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Погодин Елисей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Погодин Елисей Васильевич
Смерть
Неизвестно