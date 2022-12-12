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Крохта Филипп Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крохта Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Крохта Павел Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Крохта Матвей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Чулымский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Крохта Николай Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крохта Пантелей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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