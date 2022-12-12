Крохта Филипп Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крохта Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: не указана
Чулымский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Крохта Николай Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крохта Пантелей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно