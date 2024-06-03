Гайдеров Родион Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайдеров Родион Прокофьевич

Гайдеров Родион Прокофьевич

Место рождения

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Гайдеров Прокопий Степанович

Мать: Гайдерова Пелагея Селивановна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайдерова Наталья Евсеевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Гайдеров Пантелей Родионович

Мать ребёнка: Гайдерова Наталья Евсеевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гайдеров Алексей Родионович

Мать ребёнка: Гайдерова Наталья Евсеевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Гайдерова) Наталья Родионовна

Мать ребёнка: Гайдерова Наталья Евсеевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.