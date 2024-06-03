Гайдеров Родион Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гайдеров Пантелей Родионович
Мать ребёнка: Гайдерова Наталья Евсеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гайдеров Алексей Родионович
Мать ребёнка: Гайдерова Наталья Евсеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Гайдерова) Наталья Родионовна
Мать ребёнка: Гайдерова Наталья Евсеевна
Смерть
Неизвестно