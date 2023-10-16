Иняхин Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1958
Сын: Иняхин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Иняхина Мария
Рождение ребёнка
01.12.?
Дочь: Княжева Лидия Александровна
Мать ребёнка: Иняхина Мария
Рождение ребёнка
01.12.?
Дочь: Княжева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Иняхина Мария
Смерть
Неизвестно