Иняхин Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИняхин Александр Дмитриевич

Иняхин Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1958

Сын: Иняхин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Иняхина Мария

Рождение ребёнка
01.12.?

Дочь: Княжева Лидия Александровна

Мать ребёнка: Иняхина Мария

Рождение ребёнка
01.12.?

Дочь: Княжева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Иняхина Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close