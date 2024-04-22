Кувшинов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшинов Василий Михайлович

Кувшинов Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Шершово, Перевозский, Нижегородская область

Дата рождения

24.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1897

Отец: Кувшинов Михаил Евгеньевич

Мать: Кувшинова Прасковья Ивановна

Шершово, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кувшинов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1932

Дочь: Живова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Кувшинова Анна Игнатьевна

Шершово, Перевозский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доможирова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Кувшинова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувшинова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувшинова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close