Кувшинов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1897
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кувшинов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
10.06.1932
Дочь: Живова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Кувшинова Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доможирова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Кувшинова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувшинова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувшинова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно