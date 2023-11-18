Паршутина Любовь Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1956
Отец: Магарин Сергей Сененович
Мать: Магарина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1992
Сын: Паршутин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Паршутин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1997
Дочь: Литвинова Татьяна Вячеславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журюкина Наталья Станиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магарина Людмила Валентиновна