Паршутина Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршутина Любовь Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1956

Отец: Магарин Сергей Сененович

Мать: Магарина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
17.07.1992

Сын: Паршутин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Паршутин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1997

Дочь: Литвинова Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журюкина Наталья Станиславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магарина Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: не указан

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