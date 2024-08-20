Хутарев (Хутарева (Александрова)) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти27.05.1934
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1882
Дочь: Рябов (Рябова (Хутарева)) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Хутарев Дмитрий Диомидович
Рождение ребёнка
06.07.1888
Сын: Хутарев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Хутарев Дмитрий Диомидович
Рождение ребёнка
15.01.1897
Отец ребёнка: Хутарев Дмитрий Диомидович
Смерть
27.05.1934