Хутарев (Хутарева (Александрова)) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хутарев (Хутарева (Александрова)) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

27.05.1934

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Александров Александр

Мать: Александрова (Тюляева) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хутарев Дмитрий Диомидович

Рождение ребёнка
22.04.1882

Дочь: Рябов (Рябова (Хутарева)) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Хутарев Дмитрий Диомидович

Рождение ребёнка
06.07.1888

Сын: Хутарев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Хутарев Дмитрий Диомидович

Рождение ребёнка
15.01.1897

Сын: Хутарев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Хутарев Дмитрий Диомидович

Смерть
27.05.1934

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