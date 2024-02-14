Бельская-Шабуневич (Бельская) Розалия Андреевна
Место рожденияПольша-Белорусская АССР
Дата рождения1909
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Бельский Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1930
Сын: Шабуневич Станислав Иосифович
Отец ребёнка: Шабуневич Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1935
Сын: Шабуневич Виктор Иосифович
Отец ребёнка: Шабуневич Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
19.04.1938
Сын: Шабуневич Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Шабуневич Иосиф Андреевич
Смерть
1943
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно