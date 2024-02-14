Бельская-Шабуневич (Бельская) Розалия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельская-Шабуневич (Бельская) Розалия Андреевна

Место рождения

Польша-Белорусская АССР

Дата рождения

1909

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Бельский Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1930

Сын: Шабуневич Станислав Иосифович

Отец ребёнка: Шабуневич Иосиф Андреевич

Рождение ребёнка
05.11.1935

Сын: Шабуневич Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Шабуневич Иосиф Андреевич

Рождение ребёнка
19.04.1938

Сын: Шабуневич Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Шабуневич Иосиф Андреевич

Смерть
1943
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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