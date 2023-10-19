Алексеева (Алексеева) Евгения Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Алексеева) Евгения Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1914

Дата смерти

10.12.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1914

Отец: Алексеев Фёдор Алексеевич

Мать: Алексеева Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
20.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ершов Григорий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.1939

Сын: Ершов Виктор Григориевич

Отец ребёнка: Ершов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
20.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ершов Григорий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.12.1979
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