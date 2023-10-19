Алексеева (Алексеева) Евгения Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1914
Дата смерти10.12.1979
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1914
Рождение ребёнка
20.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ершов Григорий Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.1939
Отец ребёнка: Ершов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
20.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ершов Григорий Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.12.1979