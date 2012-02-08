Мельников Александр Илларионович
Место рожденияVolgograd Oblast Russia
Дата рождения14.10.1935
Дата смерти08.02.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1935
Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
09.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Namangan, Namangan Region Uzbekistan
Смерть
08.02.2012
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
187120 Budogoshch, Leningrad Oblast Russian Federation