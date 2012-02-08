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Мельников Александр Илларионович

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Место рождения

Volgograd Oblast Russia

Дата рождения

14.10.1935

Дата смерти

08.02.2012

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1935

Отец: Мельников Илларион Петрович

Мать: Мельникова Наталья Петровна

Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
09.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Namangan, Namangan Region Uzbekistan
Смерть
08.02.2012
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
187120 Budogoshch, Leningrad Oblast Russian Federation
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