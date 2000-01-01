Гуляева (Яковлева) Христина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Яковлева) Христина Евдокимовна

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Место рождения

с.Ушковское Верхнекаинской волости Томской губернии

Дата рождения

1878

Дата смерти

01.02.1933

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Муж

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1907 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Яковлев Евдоким Васильевич

Мать: Яковлева Мария Артемьевна

с.Ушковское Верхнекаинской волости Томской губернии
Работа или профессия
Около 1903
г.Барнаул Томской губернии
работала у купца Степанова прислугой, после замужества домохозяйка
Бракосочетание
14.01.1905 ст.

Муж: Гуляев Григорий Никитич

г. Барнаул Алтайского края
Барнаульский мещанин , венчание было в Знаменской церкви г.Барнаула
Рождение ребёнка
16.11.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитич

г.Барнаул Алтайского края
Рождение ребёнка
24.07.1907

Дочь: Гуляева Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитич

г.Барнаул Алтайского края
Смерть
01.02.1933
г.Барнаул Алтайского края
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