Гуляева (Яковлева) Христина Евдокимовна
Место рожденияс.Ушковское Верхнекаинской волости Томской губернии
Дата рождения1878
Дата смерти01.02.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
с.Ушковское Верхнекаинской волости Томской губернии
Работа или профессия
Около 1903
г.Барнаул Томской губернии
работала у купца Степанова прислугой, после замужества домохозяйка
Бракосочетание
14.01.1905 ст.
г. Барнаул Алтайского края
Барнаульский мещанин , венчание было в Знаменской церкви г.Барнаула
Рождение ребёнка
16.11.1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитич
г.Барнаул Алтайского края
Рождение ребёнка
24.07.1907
Дочь: Гуляева Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитич
г.Барнаул Алтайского края
Смерть
01.02.1933
г.Барнаул Алтайского края