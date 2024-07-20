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Попов Сергей Александрович

Место рождения

Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Неизвестно Александр

Мать: Попова Александра Ивановна

Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Землепашец, хлебород, сеятель
Иммиграция
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Автослесарь
Призыв на военную службу
Неизвестно
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Работа или профессия
Неизвестно
Кривляк, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракер на складе (товаровед)
Работа или профессия
Неизвестно
Кривляк, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Чокеровщик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Попова Валентина

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Попова Валентина

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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