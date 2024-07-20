Попов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения1952
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Неизвестно Александр
Работа или профессия
Неизвестно
Землепашец, хлебород, сеятель
Иммиграция
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Автослесарь
Призыв на военную службу
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракер на складе (товаровед)
Работа или профессия
Неизвестно
Чокеровщик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Попова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Валентина