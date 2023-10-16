Ванчин Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванчин Владимир Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.2009

Сын: Ванчин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.02.2009

Сын: Ванчин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.03.2018

Сын: Ванчин Данил Владимирович

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Бракосочетание
Неизвестно

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