Ванчин Владимир Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.2009
Сын: Ванчин Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
21.02.2009
Сын: Ванчин Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
09.03.2018
Сын: Ванчин Данил Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности