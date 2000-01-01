Зобачева (Рохлина) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рохлин Иван Васильевич
Мать: Рохлина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Марина Борисовна
Отец ребёнка: Зобачев Борис Вадимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зобачева Юлия Борисовна
Отец ребёнка: Зобачев Борис Вадимович
Смерть
2021