Зобачева (Рохлина) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобачева (Рохлина) Светлана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рохлин Иван Васильевич

Мать: Рохлина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зобачев Борис Вадимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Марина Борисовна

Отец ребёнка: Зобачев Борис Вадимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зобачева Юлия Борисовна

Отец ребёнка: Зобачев Борис Вадимович

Смерть
2021
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