Шерстянкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Между 1832 и 1834 г.р.
Между 1835 и 1838 г.р.
Между 1841 и 1842 г.р.

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Шерстянкин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1832 и 1834

Сын: Шерстянкин Степан

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Между 1835 и 1838

Сын: Шерстянкин Василий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842

Сын: Шерстянкин Семен

Мать ребёнка: ?

Смерть
1848

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