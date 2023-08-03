Шерстянкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Шерстянкин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1834
Сын: Шерстянкин Степан
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1838
Сын: Шерстянкин Василий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842
Сын: Шерстянкин Семен
Мать ребёнка: ?
Смерть
1848