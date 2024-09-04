Алгазина Ирина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1778
Сын: Алгазин Прокопий (Прокофей) Иванович
Отец ребёнка: Алгазин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Алгазина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Алгазин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Алгазин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Алгазин Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Алгазин Иван Петрович
Смерть
До 1834