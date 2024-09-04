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Алгазина Ирина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Иван Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1778

Сын: Алгазин Прокопий (Прокофей) Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Алгазина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Алгазин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Алгазин Илья Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Алгазин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Петрович

Смерть
До 1834

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