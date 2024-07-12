Зажигина (Плотникова) Матрена Флегонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗажигина (Плотникова) Матрена Флегонтовна

Зажигина (Плотникова) Матрена Флегонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дертишникова (Зажигина) Любовь Гавриловна

Отец ребёнка: Зажигин Гавриил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зажигин Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Зажигин Гавриил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гузеева (Зажигина) Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Зажигин Гавриил Степанович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Зажигина Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Зажигин Гавриил Степанович

Силинская-2, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.