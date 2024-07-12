Зажигина (Плотникова) Матрена Флегонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дертишникова (Зажигина) Любовь Гавриловна
Отец ребёнка: Зажигин Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зажигин Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузеева (Зажигина) Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Зажигин Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Зажигина Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Зажигин Гавриил Степанович
Силинская-2, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно