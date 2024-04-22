Татьяна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Петрова

Место рождения

Верхний Отар, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Отар, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ксения Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Иванов

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Домна Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Иванов

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ольга Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Иванов

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Иванов

Смерть
Неизвестно
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