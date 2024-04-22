Татьяна Петрова
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ксения Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Домна Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ольга Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Иванов
Смерть
Неизвестно