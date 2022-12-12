Добровольский Яков Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880
Бракосочетание
17.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Добровольский Антон Яковлевич
Мать ребёнка: Добровольская Мелания Леонардовна
Рождение ребёнка
18.09.1906 ст.
Сын: Добровольский Юрий Яковлевич
Мать ребёнка: Добровольская Мелания Леонардовна
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.
Сын: Добровольский Лука Яковлевич
Мать ребёнка: Добровольская Мелания Леонардовна
Смерть
Неизвестно