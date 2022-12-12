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Добровольский Яков Федорович

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Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

Вычислено 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880

Отец: Добровольский Федор Семенович

Мать: Добровольская Параскева Иосифовна

Винаровка, Київська область
Бракосочетание
17.10.1903 ст.

Жена: Добровольская Мелания Леонардовна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Добровольский Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Добровольская Мелания Леонардовна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
18.09.1906 ст.

Сын: Добровольский Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: Добровольская Мелания Леонардовна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.

Сын: Добровольский Лука Яковлевич

Мать ребёнка: Добровольская Мелания Леонардовна

Винаровка, Київська область
Смерть
Неизвестно
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