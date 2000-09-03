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Устюжанин Владимир
Устюжанин Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.12.1948
Дата смерти
?.07.1992
Пол
Мужской
Отец
Устюжанин Леонид
1921 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1948
Отец:
Устюжанин Леонид
Мать: не указана
Смерть
?.07.1992
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