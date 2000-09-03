Устюжанин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1948

Дата смерти

?.07.1992

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
?.12.1948

Отец: Устюжанин Леонид

Мать: не указана

Смерть
?.07.1992
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