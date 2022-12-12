Блинов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Блинова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Блинова Матрена Прохоровна
Попадьино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.06.1911
Дочь: Блинова Наталия Федоровна
Мать ребёнка: Блинова Матрена Прохоровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно