Блинов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Блинова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Блинова Матрена Прохоровна

Попадьино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.06.1911

Дочь: Блинова Наталия Федоровна

Мать ребёнка: Блинова Матрена Прохоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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