Морозова Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1902
Сын: Морозов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.10.1915
Сын: Морозов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно