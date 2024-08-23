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Морозова Варвара Михайловна

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
03.08.1902

Сын: Морозов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Васильевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1915

Сын: Морозов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Васильевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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